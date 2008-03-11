Тисячі жителів Феодосії прийшли прощатися з мером
Відбувся похорон Володимира Шайдерова
|Володимир Шайдеров
Віддати останні почесті В.Шайдерову, який тричі обирався на пост міського голови Феодосії, прийшли тисячі жителів міста, повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради АРК Алла ГОРЄВА.
У жалобних заходах взяли участь глава кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА, Постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО, депутати парламенту автономії і члени уряду АРК. Керівництво Криму висловило співчуття рідним і близьким В.Шайдерова, а також жителям Феодосії.
Похорон В.Шайдерова відбувся на міському кладовищі.
Як повідомляв УНІАН, 8 березня раптово помер мер Феодосії В.Шайдеров. 11 квітня йому б виповнилося 52 роки. Мерові стало погано під час гри у футбол. За попередніми даними, причиною смерті стала серцева недостатність.
В.Шайдерова тричі – у 1998, 2002, 2006 роках – обирали міським головою Феодосії. Нагороджений рядом орденів і медалей.
За підсумками 2007 року в загальнонаціональному конкурсі «Людина року» мер Феодосії був визнаний «Кращим міським головою», але одержати цю нагороду він не встиг.