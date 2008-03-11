Опитування: 56% українців виступають проти вступу України до НАТО

Більшість українців схвалюють дотримання Україною нейтрального статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, які оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор компанії ТОВ «ФОМ – Україна» Олександр БУХАЛОВ.

Зокрема, за нейтральний статус виступають 75,1% опитаних; 9,8% - проти, 15,2% - було важко відповісти.

Також 62,3% респондентів виступають за проведення референдуму про вступ України до НАТО, 24,9% висловилися проти такого референдуму, 12,8% - було важко відповісти.

За даними опитування, 56% громадян виступають проти вступу України до НАТО; 21,6% - за вступ до альянсу, 8,3% - не братимуть участі в референдумі з цього питання, а 14,2% - було важко відповісти.

Опитування проводилося компанією «ФОМ-Україна» з 20 лютого по 2 березня 2008 року. Методом інтерв`ю за місцем проживання опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах України. Похибка вибірки +/- 2,2%.