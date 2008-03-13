У Керчі двірники виявили пакет з ртуттю

У Керчі (Крим) працівники комунального підприємства, прибираючи сміття в лісопосадці, виявили пакет з ртуттю.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, працівники збиралися відправити пакет на звалище, "але коли його підняли із землі, опинилося що той незвично важкий" - там була рідина, схожа на ртуть. Двірники викликали рятувальників.

Бійці МНС виявили в пакеті пляшку, схожу на ємкість від парфюмерії, і велику пробірку. Там була ртуть. Її частина встигла вилитися на землю. Фахівці МНС зібрали ртуть із землі і провели демеркуризацію. Звідки взялася ртуть в лісопосадці і хто її упаковував, з`ясує слідство.