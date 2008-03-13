Севастопольці активно ”роззброюються”

В березні севастопольці добровільно здали в міліцію 70 одиниць зброї. Зокрема: мисливської зброї – 51, газового – 20 і нарізного 7 одиниць, повідомляє Відділ зв`язків з громадкістю УМВС України в Севастополі.

37 чоловік рішення скористатися правом оформлення зброї на себе після його добровільної здачі в органи внутрішніх справ.

Особи, які добровільно вирішили здали зброю, боєприпаси, вибухові речовини і матеріали, звільняються від кримінальної і адміністративної відповідальності.

Місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів продовжується.