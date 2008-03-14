Міністр оборони Україні прибув до Криму
10:22, 14 березня 2008Крым
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Дводенна робоча поїздка
Міністр оборони Україні Юрій ЄХАНУРОВ прибув з дводенною робочою поїздкою до Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, в ході поїздки міністр, зокрема, вивчить питання матеріально-технічного забезпечення морської авіації флоту, ознайомиться з випробувальним полігоном злітно-посадочних систем «Нитка», відвідає первинний національний Контактний пункт України, який працює в рамках антитерористичної операції «Активні зусилля».
Крім того, в планах керівника військового відомства – зустрічі з головою Севастопольської міської державної адміністрації, головами Верховної Ради і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
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