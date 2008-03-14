У Криму горіла фура з пивом

У Криму в районі Ангарського перевалу загорілась фура з вантажем 20 т пива різних торгових марок.

Вантажівка з причепом їхала з Миколаєва, повідомляє кримський Главк МНС.

На 689-му кілометрі траси Харків-Севастополь, за словами водія, «моторний відсік автомобіля несподівано загорівся». Водієві автомобіля вдалося тільки від`їхати, щоб не перекривати рух транспорту на гірській трасі, забрати документи і вискочити з кабіни

У МНС почали поступати дзвінки від свідків події. До моменту приїзду МНСників кабіна фури була практично знищена вогнем, пошкоджений тент вантажівки і колеса.

Вогонь гасили майже годину. Основну частину фури і причеп з пивом вдалося врятувати.

Причину загоряння і збиток встановлять фахівці.