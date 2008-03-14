Кримчанам показують французські очі моря

Сьогодні в Сімферополі відкрилася виставка робот французьського фотографа Філіпа ПЛІССОНА «Очі моря».

Виставку організовала асоціація «Альянс Франсез» (Сімферополь) за підтримки Посольства Франції в Україні і Французького культурного центру в Україні.

У експозиції - 26 робіт ПЛІССОНА, серед них – «Сен-Мало – пляж Сийон», «В гості до Святого Михайла», «Вітрила Сен-Тропе» та ін. На фотографіях відображені морські пейзажі побережжя Франції.

«Тут можна побачити пишність водних стихій Атлантики і Середземного моря», - відзначила на відкритті виставки голова асоціації «Альянс Франсез» Надія ЛЕСОВА-ЮЗІФОВІЧ, повідомляє прес-центр Сімферопольської міськради.

Виставка працюватиме в Сімферопольському міськвиконкомі до 28 березня

***Філіп Пліссон (Philip Plisson, р. 1947) - французький фотохудожник-мариніст, офіційний фотограф Морського флоту Франції. Головна тема фотохудожника - Світовий Океан у всіх проявах. Ф.Пліссон представив безліч виставок, випустив біля чотирьох десятків фотоальбомів.

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