Засідання Меджлісу кримських татар

16 березня - 13.00. Засідання Меджлісу кримськотатарського народу. Порядок денний: 1. Про Положення про вибори місцевих органів національного самоврядування кримськотатарського народу. Доповідач Рефат Чубаров. 2. Про пропозиції Робочої групи з формування Організаційного комітету з підготовки і проведення Усесвітнього конгресу кримських татар. Доповідач Алі Хамзін. 3. Про підготовку і проведення заходів, приурочених 64-річчю депортації кримськотатарського народу. Доповідач Заїр Смедляєв. 4. Про склад структурних підрозділів Меджлісу. Доповідач Заїр Смедляєв. 5. Різне Місце проведення: г. Сімферополь, Кримськотатарський театр, велика зала.

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