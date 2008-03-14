Засідання Меджлісу кримських татар
15:20, 14 березня 2008Крым
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16 березня - 13.00. Засідання Меджлісу кримськотатарського народу.
Порядок денний:
1. Про Положення про вибори місцевих органів національного самоврядування кримськотатарського народу. Доповідач Рефат Чубаров.
2. Про пропозиції Робочої групи з формування Організаційного комітету з підготовки і проведення Усесвітнього конгресу кримських татар. Доповідач Алі Хамзін.
3. Про підготовку і проведення заходів, приурочених 64-річчю депортації кримськотатарського народу. Доповідач Заїр Смедляєв.
4. Про склад структурних підрозділів Меджлісу. Доповідач Заїр Смедляєв.
5. Різне
Місце проведення: г. Сімферополь, Кримськотатарський театр, велика зала.
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