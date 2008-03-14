Засідання Меджлісу кримських татар

15:20, 14 березня 2008
Крым
0 0

16 березня - 13.00. Засідання Меджлісу кримськотатарського народу.

Порядок денний: 

1. Про Положення про вибори місцевих органів національного самоврядування кримськотатарського народу. Доповідач Рефат Чубаров. 

2. Про пропозиції Робочої групи з формування Організаційного комітету  з підготовки і проведення Усесвітнього конгресу кримських татар. Доповідач Алі Хамзін. 

3. Про підготовку і проведення  заходів, приурочених  64-річчю депортації кримськотатарського народу. Доповідач Заїр Смедляєв. 

4. Про склад структурних підрозділів Меджлісу. Доповідач Заїр Смедляєв.

5. Різне

Місце проведення: г. Сімферополь, Кримськотатарський театр, велика зала.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter