Прогноз погоди в Криму на вихідні

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у суботу, 15 березня, на півострові можливий дощ.

У Ялті і Сімферополі завтра буде хмарно.

Температура в Криму: вдень 9-14° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер західний 7-12 м/с.

У неділю, 16 березня, за прогнозами - без істотних опадів. 8-13° тепла вдень, вночі 0-5° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.