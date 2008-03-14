Прогноз погоди в Криму на вихідні
18:00, 14 березня 2008Крым
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У неділю - без істотних опадів
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у суботу, 15 березня, на півострові можливий дощ.
У Ялті і Сімферополі завтра буде хмарно.
Температура в Криму: вдень 9-14° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер західний 7-12 м/с.
У неділю, 16 березня, за прогнозами - без істотних опадів. 8-13° тепла вдень, вночі 0-5° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
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