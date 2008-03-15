Російський молодіжний центр Криму вимагатиме присікти діяльність Меджлісу

17 березня - 13.00. Російський молодіжний центр Криму в роковини події у сімферопольському барі «Cotton club» проведе чергову акцію протесту з вимогою присікти діяльність Меджлісу і виключити Куртсєїта Абдуллаєва з Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України. Сімферополь, біля Постійного представництва Президента України в Криму.

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