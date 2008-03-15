На ремонт кораблів грошей майже немає

На здійснення планового ремонту кораблів Військово-Морських Сил України державним бюджетом передбачено лише 5% від необхідної суми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Севастополі повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Поки що, на жаль, згідно з бюджетом, я зможу виділити відсотків 5 від того, що потрібно на ремонт», - сказав він.

Міністр зауважив, що в ході його робочої поїздки до Севастополя головними питаннями було підтримка належного технічного стану і бойової готовності флоту.

Він наголосив, що зараз треба сконцентрувати невеликі кошти, які є в розпорядженні оборонного відомства, для виконання першочергових завдань.

Водночас, Ю.ЄХАНУРОВ запевнив, що ті бойові кораблі, які виконують завдання відповідно до міжнародних зобов’язань України, фінансуються у повному обсязі.

Ю.ЄХАНУРОВ також зауважив, що вчора Міноборони передало свої пропозиції у Міністерство фінансів, але вони стосуються, в першу чергу, питань забезпечення армії харчуванням, оновлення системи зв’язку та переходу на контрактну армію.

«Стосовно флоту є мої обіцянки, але я не можу їх публічно ще оголосити, тому що все буде залежати від того, як спрацюємо в парламенті та уряді, як будемо виконувати завдання Президента з приводу фінансування», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважив, що український флот в цілому виконує поставлені перед ним завдання.