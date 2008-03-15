В Україні у 2008 році пропонується провести 11 міжнародних навчань

Міністерство оборони передало Раді національної безпеки та оборони план проведення міжнародних військових навчань, у тому числі - на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Севастополі повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

«План є на цей рік – він відпрацьований і знаходиться в РНБО. Від Міноборони місяць тому ми підписали», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, оборонне відомство чекає, коли парламент ухвалить відповідний закон.

Раніше Ю.ЄХАНУРОВ повідомляв, що законопроектом про допуск іноземних військових контингентів на територію України для проведення багатосторонніх навчань у 2008 році передбачена участь українських військових за межами України у 9-ти навчаннях, а на території нашої держави пропонується провести 11 міжнародних навчань.