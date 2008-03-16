У зоопарку Ялти - незвичайне поповнення

Тут народила верблюдиця Глаша. Директор зоопарку зважаючи на те, що малюк народився у березні, назвав його Мартином. Зараз Мартин важить майже 50 кг і з задоволення проводить час з мамою.

Таким великим, як вона, Мартин стане за кілька років, а поки що в нього навіть не стоять горби. А от кольору піску, як батьки, Мартин ніколи не буде, оскільки від природи є білосніжним.

Олег Зубков (директор зоопарку „Казка”): “Він не меншого на півроку ще їстиме тільки мамине молоко і ходитиме за мамою 2-3 року. А вже дорослим він стане тільки в 6-7 років, статевозрілим“.

Директор зоопарку пояснює, Мартин не альбінос, швидше за все незвичайний колір дістався йому від пращурів. Всього в Україні живуть лише два білих верблюди, Мартин став третім.

Олег Зубков (директор зоопарку „Казка”): “Довелося прикласти дуже багато зусиль, щоб не пропало молоко у верблюдки, роздоювали її і, нарешті, збудили у неї материнські відчуття. І сьогодні ви бачили, як вона охороняє свого малюка від сторонніх очей і оберігає його. Він смокче молоко, яке незамінне по своєму складу з сумішами, з малюком сьогодні все гаразд, він буде здоровим і міцним“.

Верблюденя - не єдине немовля у зоопарку. Ще одній новонародженій - левиці - нема й місяця, вона з задоволенням п’є козяче молоко з дитячої пляшечки і бавиться іграшками. Ім’я малечі ще не дали, зоопарк оголосив конкурс на найкраще ім’я для неї. Його маленька принцеса отримає 1 квітня. Окрім верблюдика Мартина та левиці у зоопарку „Казка” цієї весни народилися лисенята, мавпочки та ведмедики.

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