Вітренко відправляє Ющенка на ранчо розводити бджіл

Акції протесту готуються в Україні до візиту Президента США Джорджа БУША, який за даними прес-секретаря Білого дому, намічено на 1 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на антинатовському мітингу в Сімферополі лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО.

«Зустрінемо кривавого диктатора – зустрінемо БУША – і заявимо йому: «Янкі – гоу хоум!», - сказала Н.ВІТРЕНКО.

Вона також закликала всі партії зібратися в Києві і зустріти Президента США. «Давайте зустрінемо БУША, щоб він запам`ятав, що таке Україна!», - заявила Н.ВІТРЕНКО.

При цьому Н.ВІТРЕНКО повідомила, що направила Дж.БУШУ заяву, в якій порадила «залишатися на своєму ранчо» і забрати із собою до Америки керівників України, які підписали так званий «лист трьох», - лист про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. «Я порадила йому (Дж.БУШУ – УНІАН) взяти з собою до Америки ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО і ЯЦЕНЮКА. Хай вони там розводять бджіл і баранів», - сказала лідер ПСПУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Дж.БУШ з дружиною Лорою БУШ відвідають Україну, Румунію і Хорватію в квітні 2008 року, говориться в заяві прес-секретаря Білого дому.

Мета поїздки Дж.БУША – ”підтримати просування свободи і демократії і зміцнити Північноатлантичний альянс в його протистоянні викликам ХХІ століття”.

1 квітня в Києві у Президента США передбачена програма, яка включатиме зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Після України Дж.БУШ відвідає Бухарест (Румунія) для участі в саміті НАТО 2-4 квітня.