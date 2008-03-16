Погода в Криму на початок тижня

18-19 березня - дощ

У понеділок, 17 березня, в Криму без опадів. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура на півострові вдень 12-17° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер південно-східний 7-12 м/с. 18-19 березня за прогнозами - дощ у Криму. 18 березня температура вдень 11-16° тепла, вночі 6° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с. 19 березня - 8-13° тепла вдень, вночі 3-8° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

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