Тиждень почався з падіння курсу долара
10:41, 17 березня 2008Крым
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Поширення фінансової кризи на азіатські країни
Оголошення Федеральною резервною системою США про зниження відсотка облікової ставки за кредитами викликало поширення фінансової кризи США на азіатські країни.
Так, торги на фондових біржах Японії і Гонконгу почалися з обвалу основних індексів від 3 до 5%, а також значного падіння курсу долара до національної валюти, повідомляє Reuters.
Тим часом, ФРС робить все можливе, щоб подолати швидке розповсюдження фінансової кризи і підвищити привабливість ринків для інвестицій, відзначає Газета.ру.
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