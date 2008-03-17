Українських миротворців обстріляли в Косово

У Косово під час заворушень були обстріляні і закидані гранатами співробітники МВС України, які входять до складу миротворчих сил ООН.

Про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«14 поранених, один у тяжкому стані», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, тяжко пораненого українського міліціонера транспортують до госпіталю. Французькі підрозділи йдуть на допомогу, щоб розблоковувати наших військових, - зазначив міністр. «Це серйозна НП для нас. Вперше таке (для України – УНІАН) у миротворчій місії ООН на території Косово», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він також заявив, що поінформував керівництво держави про ці події.