Українських миротворців обстріляли в Косово
14:00, 17 березня 2008Крым
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Луценко повідомив про це у Криму
У Косово під час заворушень були обстріляні і закидані гранатами співробітники МВС України, які входять до складу миротворчих сил ООН.
Про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«14 поранених, один у тяжкому стані», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, тяжко пораненого українського міліціонера транспортують до госпіталю. Французькі підрозділи йдуть на допомогу, щоб розблоковувати наших військових, - зазначив міністр. «Це серйозна НП для нас. Вперше таке (для України – УНІАН) у миротворчій місії ООН на території Косово», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він також заявив, що поінформував керівництво держави про ці події.
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