Луценко влаштує ”зачистку” в міліції Криму

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що найближчим часом пройде «зачистка» цілих підрозділів кримської міліції від співробітників, викритих у корупційних зв`язках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Думаю, що найближчим часом ми приступимо до «зачистки» цілих підрозділів кримської міліції», - заявив він.

Ю.ЛУЦЕНКО висловився за чистоту міліційних рядів, заявивши, що співробітники МВС, зокрема кримського Главку міліції, які викриті в корупційних зв`язках, будуть звільнені.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що деякі кримські співробітники МВС їздять на дорогих автомобілях, які за міліційну зарплату не купиш. «Сьогодні Микола Олександрович (виконуючий обов`язки начальника міліції Криму ІЛЛІЧОВ – УНІАН) записував імена всіх начальників, які їздять на Mercedes-Benz 2007 року, на Mitsubishi Pajero 2006 року (начальник райвідділу). Особливо мене порадувала ДАІ! Начальник ДАІ їздить на УАЗі, має заступників, які їздять на Toyota Camry, на Toyota Land Cruiser, інших дорогих машинах», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він зазначив, що «двома руками, щоб наш народ багатішав, але тільки за легальні доходи». «Звільнятимемо таких співробітників, хай ідуть заробляють десь в іншому місці», - сказав міністр.