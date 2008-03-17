Від ”легкого” майонезу швидко повнішають

Мало хто сперечатиметься з тим, що майонез – це шкідливо. Він містить багато жиру, і при цьому поглинається часто у величезних кількостях. Немає нічого дивовижного в тому, що печінка і підшлункова залоза не справляються з навантаженням.

Проте більшість людей вважають, що жир – це єдиний шкідливий компонент майонезу. Вони із задоволенням купують "легкий" майонез і вважають його здоровим продуктом. Це не так.

"Легкий" майонез виробляють на основі модифікованих рослинних олій – транс-жирів. Ці молекули не зустрічаються ніде в природі і з`являються тільки як продукт хімічної модифікації олій. Вони є в маргарині, "легкому маслі" і "легкому" майонезі. Зазвичай їх називають "високоякісним рослинним жиром".

Транс-жири практично не розщеплюються нашими ферментами. Як результат – "американська хвороба" зайвої ваги, атеросклероз, інші обмінні порушення.

Крім того, будь-який майонез містить емульгатори, підсилювачі смаку, консерванти.

УНІАН-здоров`я