Дні дитячої моди стартуюють 22 березня

З 22 по 31 березня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) відбудеться Міжнародний фестиваль «Дні дитячої моди в «Артеку».

Як повідомляє прес-служба МДЦ «Артек», в ході фестивалю, що проводиться спільно з організаторами Українського тижня моди (UFW), пройдуть покази колекцій одягу відомих дизайнерів і торгових марок різних країн, дитячих театрів мод, конкурси дитячих моделей і юних дизайнерів.

До конкурсу юних модельєрів «Стар кутюр» приєднаються і колекції юних «артековців». Вони не тільки представлять на суд професійного жюрі свої дизайнерські роботи, створені безпосередньо в «Артеку», але і стануть членами найбільшого за історію проведення сезонів моди жюрі. «Тисяча сімсот дітей – учасників першої весняної зміни в «Артеку» визначать номінанта премії Дитячий знак якості», - йдеться в повідомленні.

У малому жюрі конкурсу - генеральний директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ, засновник і організатор Українського тижня моди Ірина ДАНІЛЄВСЬКА, українські модельєри Тетяна ЗЕМСКОВА, Олена ВОРОЖБИТ та ін.