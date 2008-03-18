Від вибуху гранати постраждала людина

10:22, 18 березня 2008
Крым
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Несучі конструкції будинку не порушено

У Сімферополі (Крим) в одній з квартир дев`ятиповерхового житлового будинку внаслідок необережного поводження з гранатою Ф-1 стався вибух, в результаті якого постраждала одна особа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалого з осколочними пораненнями у тяжкому стані госпіталізовано.

Несучі конструкції будинку не порушено.

 

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