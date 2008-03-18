Від вибуху гранати постраждала людина
10:22, 18 березня 2008Крым
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Несучі конструкції будинку не порушено
У Сімферополі (Крим) в одній з квартир дев`ятиповерхового житлового будинку внаслідок необережного поводження з гранатою Ф-1 стався вибух, в результаті якого постраждала одна особа.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалого з осколочними пораненнями у тяжкому стані госпіталізовано.
Несучі конструкції будинку не порушено.
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