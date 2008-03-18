Експерти ЄС ще раз відвідають Керченську протоку

Експерти Європейського Союзу ще раз відвідають Керченську протоку для вивчення наслідків минулорічної екологічної катастрофи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА ввечері 17 березня.

“Ми розмовляли, і досягнуто розуміння, що потрібен ще один приїзд європейських експертів, які б зробили середньострокову і довгострокову перспективу розвитку цієї надзвичайної ситуації”, - сказав міністр.

За словами В.ШАНДРИ, поки ще не визначено остаточну дату приїзду групи експертів, а лише прийнято принципове рішення.

Він також повідомив, що, залежно від висновків, Україна визначатиметься, чи потрібна їй фінансова допомога для ліквідації наслідків катастрофи.

В.ШАНДРА звернув увагу на те, що на сьогодні існують суперечливі думки щодо наявності мазуту на дні Чорного моря. Так, за його словами, експерти Європейської комісії вважають, що мазуту на дні Чорного моря немає. Водночас інші експерти стверджують, що мазуту в нижніх прошарках води ще досить багато, і він почне спливати на поверхню після потепління.

При цьому міністр заявив про готовність докласти всіх необхідних зусиль до того, аби туристичний сезон в Криму і в районі Керченської протоки не був зірваний через забруднення поверхні моря.

За його словами, фахівці проводять посилений моніторинг акваторії моря, і якщо будуть спливати нафтові плями, спеціальні служби оперативно ліквідовуватимуть їх.

Міністр також висловив переконання, що Україна потребує допомоги Єврокомісії для того, щоб досягнути прогрес у переговорах з Росією. Водночас він не деталізував це питання.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці зазнали аварій 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігалася масова загибель птахів і риби в Керченській протоці.

14 грудня 2007 року Європейська комісія порекомендувала Україні провести незалежний моніторинг середніх та довгострокових потреб після катастрофи у Керченській протоці. Єврокомісія запропонувала провести такий моніторинг ще до початку літа, і Генеральний директорат зовнішніх зносин Єврокомісії виділив на це певні кошти.

Європейські експерти працювали на місці катастрофи з 18 по 24 листопада.