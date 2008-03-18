Парламент повалив Черновецького

Верховна Рада України призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент підтримав постанову про призначення дострокових виборів голови Київради і Київської ради. За проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.

За дану постанову проголосували 155 народних депутатів із фракції БЮТ, 59 – із фракції НУ-НС, 26 – із фракції КПУ і 6 – із фракції Блоку Литвина.

Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності даної постанови.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір взяти участь у позачергових виборах мера столиці і виграти їх. Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він сказав: «Незважаючи на те, що рішення про перевибори у столиці суто політичне і не має під собою законних підстав, я маю намір взяти участь в цих виборах». «Народ України неодноразово був свідком того, що деякі рішення Верховної Ради були ухвалені, спираючись не на закон і здоровий глузд, а винятково з міркувань так званої «політичної доцільності». Сьогодні ми знову побачили це явище», – зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«У продажних політиканів не вийде всупереч Конституції змінити вибір киян, тому я візьму участь у виборах і виграю їх. Я не боюся позачергових виборів, тому що упевнений у своїй перемозі. Я вірю, що кияни розберуться, хто насправді працює на користь мешканців столиці, а хто займається політичним базіканням і популізмом», – заявив він.