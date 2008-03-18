Парламент повалив Черновецького
Але "Космос" має намір виграти вибори
Верховна Рада України призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, парламент підтримав постанову про призначення дострокових виборів голови Київради і Київської ради. За проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.
Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.
За дану постанову проголосували 155 народних депутатів із фракції БЮТ, 59 – із фракції НУ-НС, 26 – із фракції КПУ і 6 – із фракції Блоку Литвина.
Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності даної постанови.
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір взяти участь у позачергових виборах мера столиці і виграти їх. Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він сказав: «Незважаючи на те, що рішення про перевибори у столиці суто політичне і не має під собою законних підстав, я маю намір взяти участь в цих виборах». «Народ України неодноразово був свідком того, що деякі рішення Верховної Ради були ухвалені, спираючись не на закон і здоровий глузд, а винятково з міркувань так званої «політичної доцільності». Сьогодні ми знову побачили це явище», – зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
«У продажних політиканів не вийде всупереч Конституції змінити вибір киян, тому я візьму участь у виборах і виграю їх. Я не боюся позачергових виборів, тому що упевнений у своїй перемозі. Я вірю, що кияни розберуться, хто насправді працює на користь мешканців столиці, а хто займається політичним базіканням і популізмом», – заявив він.