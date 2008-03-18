Керченських бомжів перерахують

У Керчі (Крим) створена комунальна установа «Центр обліку бездомних громадян Керченської міськради».

Основні завдання Центру - виявлення і ведення обліку бездомних громадян, забезпечення реалізації їх прав на реєстрацію свого постійного місцезнаходження і на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством.

Також Центр здійснюватиме первинний облік бездомних громадян і створить інформаційний банк даних, видаватиме посвідчення про узяття на облік по певній формі, сприяти реєстрації постійного місцезнаходження бомжів.

На Центр покладено завдання - надавати бездомним інформаційні, правові і інші консультації, а також допомога у відновленні їх документів, житлових і майнових прав, сприяння працевлаштуванню.

За інформацією порталу "Керч - це моє місто"