Курс гривні до долара поки не мінятиметься

Національний банк України вважає не доцільною ревальвацію гривні в даний час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив виконавчий директор НБУ з питань банківського нагляду Олександр КІРЕЄВ.

"Ми можемо зміцнити гривню, але у нас і так від’ємне сальдо торгового балансу. Спровокувати ще більший розрив? Але потім чи утримається гривня на 5,05? Я не впевнений. Тому в період економічної невпевненості починати розхитувати дерево - це дуже небезпечне заняття", - сказав він.

О.КІРЕЄВ зазначив, що долар є валютою країни з однією з найсильніших економік світу, а темпи інфляції в Україні істотно вищі, ніж у США, що не дає підстав говорити про зміцнення гривні в даний час.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 квітня 2005 року зміцнив офіційний курс гривні відразу на 14 копійок до 5,0500 UAH/USD і з тих пір зберігає його на такому рівні.

Наступного дня, в своєму виступі у Верховній Раді голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що гривня недооцінена на 75-49%, і що оптимальний курс на той час мав бути 3,8 UAH/USD.