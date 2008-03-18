«Зелені» Ялти проти будівництва готеля «Театральний»

Ялтинська міська організація Партії Зелених України протестує проти будівництва культурно-розважального комплексу «Готель Театральний-Франція» в історичному сквері на набережній Ялти.

Про це йдеться в заяві лідера ялтинських «зелених» Михайла ЕЙДЕЛЬБЕРГА, текст якого переданий УНІАН.

«В даний час сквер вже обгороджений і недоступний для громадян. Під загрозою знищення опинилися вікові дерева: кедри і сосни. Крім того, зведення тут готелю різко обмежить прогулочно-видовищний простір на набережної Ялти і позбавить під`їзних шляхів прилеглий до ділянки концертний зал «Ювілейний», - відзначає М.ЕЙДЕЛЬБЕРГ.

Ялтинські «зелені» заявляють про необхідність відновлення статусу суспільних слухань з питання доцільності будівництва комплексу «Готель Театральний-Франція». Зараз, на думку «зелених», слухання перетворені «на ширму, майстерно прикриваючу антигромадську діяльність міських чиновників», тому, поки формат їх проведення не буде приведений у відповідність з Положенням про суспільні слухання, відмовляються брати в них участь.