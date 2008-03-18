Луценко хоче загнати проституцію в кут

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликав міліціянтів Ялти «загнати в кут» проституцію.

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, сьогодні в ході візиту до Ялти міністр, зокрема, відзначив, що проституція "повинна бути загнана в кут, а не пістрявити своїми пропозиціями на сторінках газет, бігбордів, інтернет видань".

На закритій оперативній нараді серед проблем ялтинської міліції міністр назвав брак кадрів, низьке забезпечення службовим транспортом і житлом.

Дільничним інспекторам було дано вказівку по проведенню активної роботи з населенням і особливо молоддю, "яка займається вживанням і збутом наркотиків". "Якщо дільничний не знає, де на його території знаходиться зборище наркоманів, такий дільничний нам не потрібний", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, на території Ялти планується створити приймач-розподільник і експертну лабораторію по дослідженню наркотичних засобів.

Активно обговорювалося питання по підготовці до курортного сезону. Міністр розпорядився, щоб в допомогу співробітникам ялтинської міліції було виділено 10 одиниць транспорту, а також вже найближчим часом повинне бути вирішене питання по збільшенню чисельності оперативних підрозділів. «50% допомозі готовий надати вам я, ще 50% вирішуйте з ІЛЛІЧОВИМ (в.о. начальника міліції Криму -УНІАН) і місцевими органами. Міліція в Ялті повинна бути зразковою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.