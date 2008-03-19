Ну і ну! Живу жінку записали в небіжчики

Прокуратурою Керчі (Крим) порушено кримінальну справу стосовно слідчого міліції, з вини якого живу жінку записали в небіжчики.

"Про те, що керчанка визнана померлою, з`ясувалося, коли жінка звернулася до прокуратури. Її турбувало питання невиплати пенсії, яку пенсіонерка не одержувала протягом року. У ході прокурорської перевірки було встановлено, що виплати припинилися після того, як жінку визнали померлою", - йдеться у повідомленні прокуратури Криму.

З вини слідчого міліції перестала числитися серед живих керчанка: просто її прізвище мало в корені те ж слово, що й прізвище померлої, зазначили у прес-службі прокуратури.

За фактом злочинної посадової халатності стосовно міліцейського слідчого порушено кримінальну справу за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

До суду пред`явлено позов про визнання свідоцтва про смерть недійсним.