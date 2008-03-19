Раді Криму влаштували «барабанне шоу»

Учасники так званих «полян протесту» - кримські татари і слов`яни – пікетували Верховну Раду Автономної Республіки Крим, вимагаючи від влади півострова вирішити земельні проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, що проходила біля парламенту автономії, депутати якого сьогодні зібралися на засідання сесії, взяли участь 500 чоловік.

Пікетники, не припиняючи, стукали палицями по металевих бочках. «Барабанне шоу» проходило перед будівлею ВР Криму.

Учасники пікету тримали в руках таблички з назвами місць, звідки вони прибули, а також транспаранти із «земельними» гаслами: «Чому за гроші продають народ?», «Шановний Президенте, допоможіть із земельною проблемою!», «Вже 5 років не можемо одержати землю згідно із законом!» «Президент, прем`єр, спікер! Місцеві власті порушують закон. Хто винен?» тощо.

Як заявив кореспонденту УНІАН один із пікетників Руслан МЕМЕТОВ, люди вимагають від влади півострова земельні ділянки. «Ми нічого нікому доводити не хочемо, ми просто хочемо землю – шматочок, маленький», - сказав учасник акції.

У прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу кореспонденту УНІАН повідомили, що дана акція не узгоджена з Меджлісом.

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявив журналістам, що кожна громадська організація має право висловлювати свою думку по тих процесах, які відбуваються в країні. «Ну, а шумові ефекти для залучення уваги до проблем, які є», - припустив він.

При цьому кримський спікер додав, що намети, встановлені біля ВР автономії активістами «полян протесту», зноситимуть. «Є рішення суду. Ми їх зноситимемо, тому що це незаконна, абсолютно необгрунтоване установка наметів», - сказав він. А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що зараз йде процес зміни меж населених пунктів, зокрема по Сімферопольському району. Після того, як документи по ряду сільрад Сімферопольського району пройдуть процедуру, проекти будуть винесені на сесію кримського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня активісти «полян протесту» встановили біля ВР Криму наметове містечко. Організатори назвали акцію безстроковою, заявивши, що не підуть, поки не буде вирішене земельне питання репатріантів по Євпаторії, Сімферополю і Сімферопольському району.

Меджліс засудив дії пікетників, заявивши, що окремі учасники так званих «полян протесту», встановивши наметове містечко перед ВР автономії, порушили раніше прийняті домовленості.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає прибрати наметове містечко біля ВР АРК.