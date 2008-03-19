Тимошенко створить спецкомісію по мазуту в Керченській протоці

Уряд планує створити спеціальну комісію для розробки заходів з ліквідації наслідків розливу у листопаді 2007 року нафтопродуктів у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Зараз на засіданні уряду ми маємо розглянути першочергові дії, які уряд може здійснити для подолання негативних явищ у Керченській протоці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, спеціальна комісія має впродовж трьох днів розробити план невідкладних заходів щодо очищення побережжя і акваторії Керченської протоки від сміття і мазуту піщаних сумішей.

«Ми також розглянемо питання звернення до Генеральної прокуратури, щоб одержати дозвіл на передислокацію і подальшу утилізацію нафтопіщаних сумішей, які зараз накопичилися в Керченській протоці», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, уряд також розгляне питання фінансування заходів з очищення побережжя і акваторії Керченської протоки.