Ющенко передумав їхати до Криму
16:30, 19 березня 2008Крым
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На 20 березня відбій
Робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Криму, раніше запланована на 20 березня, не відбудеться.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Раді міністрів Криму.
У прес-службі кримського уряду не уточнили, з якої причини глава держави скасував поїздку на півострів.
Як повідомляв УНІАН, планувалося, що в ході поїздки до Криму Президент огляне місце тимчасового зберігання мазуту, зібраного після аварії в Керченській протоці в листопаді 2007 року, а також проведе нараду з питання виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією» в Криму.
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