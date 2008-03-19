Наметове містечко кримських татар знесли

За рішенням суду демонтовані намети кримських татар, раніше встановлені біля Верховної Ради Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в другій половині дня держвиконавець зачитав пікетникам рішення суду, який ухвалив рішення прибрати наметове містечко біля кримського парламенту. У наметовому містечку на цей момент знаходилося близько 30 активістів. Пікетники кричали "Ганьба!". Виконавці, робочі приступили до демонтажу наметів, тим часом правоохоронці (бійці Внутрішніх військ і спецпідрозділу «Беркут»), узяли «в кільце» жителів наметового містечка, щоб вони не заважали знесенню. У охороні порядку брали участь понад 200 правоохоронців. Зараз усі намети знесені.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня активісти «полян протесту» встановили біля ВР Криму наметове містечко - два великі армійські намети і кілька маленьких наметів. Організатори назвали акцію безстроковою, заявивши, що не підуть, поки не буде вирішене земельне питання репатріантів по Євпаторії, Сімферополю і Сімферопольському району.

Меджліс засудив дії пікетників, заявивши, що окремі учасники так званих «полян протесту», встановивши наметове містечко перед ВР автономії, порушили раніше прийняті домовленості.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО зажадав прибрати наметове містечко. За його даними, намети перед будівлею кримського парламенту були встановлені незаконно, і суд прийняв рішення їх демонтувати.