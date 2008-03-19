Поїздка Президента до Криму перенесена
19:53, 19 березня 2008Крым
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Прес-служба повідомить про точну дату
Робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Автономної Республіки Крим перенесена.
|Віктор ЮЩЕНКО
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
«Прес-служба Президента повідомить про точну дату перенесеної поїздки», - сказала І.ВАННИКОВА.
Як повідомляв УНІАН, планувалося, що в ході поїздки до Криму Президент огляне місце тимчасового зберігання мазуту, зібраного після аварії в Керченській протоці в листопаді 2007 року, а також проведе нараду з питання виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією» в Криму.
Сьогодні в Раді міністрів Криму УНІАН повідомили, що запланована на завтра поїздка Президента до Криму не відбудеться.
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