Кримчан атакують вовки

Віч-на-віч з вовками зустрілася кримська вчителька. Звіри її не чіпали, але жінка до цих пір не може відійти від шоку.

Вчителька з селища Вольне Джанкойського району Криму прийшла на дачу, принесла їжу для котів. Котів не було, замість них прийшли двоє вовків.

Вчителька скаржиться: деякі знайомі не вірять, що вона бачила вовка. У доказ пред`являє вовчі сліди.

Поряд із Вольним – ставок. Вода там прісна. Це могло привернути хижаків. За ставком знаходиться птахофабрика. Запах курятини розноситься по всій окрузі. Корм і вода є, ось вовки і завелися, говорить єгер. Хоча раніше тут не водилися. Мисливець заспокоює: вовк майже безпечний для людини.

Мешканці Вольного так не вважають. Люди просять у влади дозволу на відстріл вовків. У селищній раді такого рішення поки не прийняли.

У селищі - оголошена комендантська година, місцевий Центр дитячої творчості перестав проводити дискотеки.

За матеріалами Чорноморської ТРК