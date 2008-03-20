«Пшенична Краля» труїла кримчан

Співробітники податкової міліції Сімферополя (Крим) порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, відносно фальсифікатора спиртних напоїв.

В ході огляду «підпільного» цеху податківці виявили і вилучили близько сотні підроблених акцизних марок, пристосування для закупорки пляшок гвинтовими ковпачками, 300 літрів спирту, близько 450 пляшок готового до реалізації фальсифікату з етикетками «Пшенична Краля», «Есфуд» «Кольбер-агро», 4500 різних етикеток.

«Судово-медична експертиза встановила, що даний фальсифікат містить небезпечні для життя і здоров`я людей речовини», - відзначає прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.

Зараз проводяться заходи, направлені на встановлення шляхів надходження спирту. Встановлюються особи, причетні до незаконної діяльності.

Організаторові підпільного цеху «світить» позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.