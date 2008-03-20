Парламент Криму щодня буде в оточенні ”Беркута”?

Учасники так званих «галявин протесту» сьогодні пікетували Верховну Раду Криму, протестуючи проти знесення їхнього наметового містечка.

До будинку парламенту автономії було стягнуто значну кількість бійців спецпідрозділів МВС (за різними даними, 400-1000 чоловік).

Пікетники (за різними даними, біля тисячи - три тисячи чоловік) тримали в руках транспаранти: «Избушка! Избушка! Повернись к корыту задом, а к народу передом», «Коррумпированные суды не остановят воли народа», «Верните наши дома и земли», «Продажные судьи – позор государства», «Земля – народу». Кримські татари періодично скандували: «Власть, выйди к народу!», «Позор!».

Репатріанти вважають, що демонтаж наметів біля ВР автономії, який пройшов напередодні, був незаконним.

На час проведення акції пікетники встановили біля будинку кримського парламенту один великий армійський намет і декілька малих, але вже скрутили їх.

Як повідомив по телефону кореспондентові УНІАН учасник протестної акції Ісмаїл АБЛЯТИПОВ, це зроблено, оскільки пікетники побоюються, що їхні намети знову буде знесено. «Вчора по беззаконню було знесено наметове містечко. Забрали наші намети, відвезли кудись. Поки їх не віддадуть, ми не вестимемо ніяких переговорів з владою», - сказав він.

І.АБЛЯТИПОВ також додав, що такі показові акції по встановленню і зняттю наметів проходитимуть доти, поки пікетникам не віддадуть намети, які забрали 19 березня.

Ці акції не узгоджені з Меджлісом кримськотатарського народу, повідомила УНІАН прес-секретар Меджлісу Ліля МУСЛІМОВА.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО заявив журналістам, що влада Криму не збирається вести переговори з пікетниками. Вирішувати проблеми репатріантів будуть тільки з Меджлісом.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня активісти «галявин протесту» встановили біля ВР Криму наметове містечко - два великих армійських намети і декілька маленьких наметів. Організатори назвали акцію безстроковою, заявивши, що не підуть, поки не буде вирішено земельне питання репатріантів по Євпаторії, Сімферополю і Сімферопольському району.

Меджліс засудив дії пікетників, заявивши, що окремі учасники так званих «галявин протесту», встановивши наметове містечко перед ВР автономії, порушили раніше прийняті домовленості.

Кримський спікер зажадав прибрати наметове містечко. За його даними, намети перед будинком кримського парламенту були встановлені незаконно, і суд ухвалив рішення їх демонтувати.

19 березня намети були демонтовані. Держвиконавець зачитав пікетникам рішення суду, який ухвалив прибрати наметове містечко біля кримського парламенту. При цьому він на камери телевізійників не показав рішення суду. У наметовому містечку на цей момент було близько 30 активістів. Виконавці, робочі розпочали демонтаж наметів, а правоохоронці, зокрема співробітники «Беркута», взяли «в кільце» жителів наметового містечка, щоб вони не заважали знесенню. Намети скрутили, закинули у вантажівки і відвезли.