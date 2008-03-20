Вантажний поїзд переїхав чоловіка

У Сімферопольському районі Криму вантажний поїзд збив на смерть чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався сьогодні рано вранці на залізничному мосту в районі станції Остряково.

Чоловіка, який переходив залізничні колії, було збито поїздом, внаслідок чого він одержав травми, несумісні з життям. Особа загиблого встановлюється, на вигляд йому близько 30 років.

На місце події виїжджали представники транспортної прокуратури і лінійного відділу міліції станції "Сімферополь".