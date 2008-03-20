Комерсантам не дали заволодіти майном дитячого санаторію

Вищий господарський суд задовольнив касаційне подання прокуратури Криму, дякуючи чому майно дитячого спеціалізованого санаторію Міністерства охорони здоров`я України «Іскра» не перейшло остаточно комерційним структурам.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

«Вища касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що суди, які розглядали спір, при ухваленні рішення про правомірність володіння АТЗТ «Канон» приміщеннями санаторію неповно встановили всі обставини і вивчили докази у справі. Це належить зробити Господарському суду Криму, куди справа направлена на новий розгляд», - ідеться у повідомленні.

Зокрема, в постанові Вищого господарського суду вказано на необхідність врахувати той факт, що в 2006 році договір про продаж комерсантам приміщень санаторію визнано недійсним, отже всі подальші передачі майна є неправомірними, а вимога прокурора повернути їх дитячій здравниці з чужого незаконного володіння є обґрунтованою.