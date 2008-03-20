Ялта рекламує себе в Києві

23 березня в Києві відбудеться презентація творчості українських дизайнерів і майстрів «Велика Ялта. Бал Хризантеми».

Як повідомляють організатори, модельєри представлять дизайнерські колекції для відпочинку в міжсезонні, з оригінальним вплітанням символіки Ялти.

На «Балу хризантеми» свої роботи також представлять дізайнер-масочник Марина Лапа і відомі українські художники, "яким Ялта подарувала натхнення минулого літа". В рамках проекту також буде презентована колекція одягу для занять верховою їздою.

Колекції продемонструють гостям фіналісти конкурсу моделей «Топ-десятка «Exclusive style» УКРАЇНА 2007». «Протягом 2007 року редакція журналу «Exclusive style» проводила конкурс моделей. За підсумками голосувань читачів була визначена топ-десятка фіналістів 2007. І фінал конкурсу «Топ-модель «Exclusive style» 2007» відбудеться саме на «Балу хризантеми», - відзначають організатори.

Конкурсну програму продовжує конкурс «Ялта - подарунок для душі», в якому автори колекцій одягу, що представляються, позмагаються в кращому відображенні символіки «літньої столиці Криму».

Для гостей «Балу хризантеми» буде проведений добродійний аукціон на підтримку дизайнерських проектів «Про Ялту з любов`ю!».

«Бал хризантеми» - одна їз численних складових масштабного проекту «Велика Ялта – подарунок для душі». Цілі проекту – «розкриття потенціалу Ялти як творчої мекки, за допомогою підтримки ексклюзивних проектів майстрів», ввнедреніє в життя ялтинської символіки, впізнанних образів «літньої столиці України» і офіційного сайту міста у всіляких варіаціях: від друкарської презентаційної продукції, предметів декоративно-прикладного мистецтва, картин, масок, ювелірних прикрас і повсякденного одягу до ексклюзивних дизайнерських колекцій.

Організатори: творче об`єднання ЗМІ України «Славута», «EXCLUSIVE STYLE», під егідою мерії Ялти.