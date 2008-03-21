Кримчанам роздадуть 100 тисяч ікон

22 березня в Сімферополі почнеться багатоденна Всекримська духовно-просвітницька добродійна акція «Православна ікона в кожен будинок».

Ініціатором проведення акції виступив Всеукраїнський союз громадських організацій «Об`єднання організацій співвітчизників «Русское содружество».

Як повідомляєть організатори, акція проводиться «в ознаменування сумісного святкування Росією, Україною і Білорусією 1020-річчя хрещення Русі».

Один з якнайдавніших російських монастирів - жіночий Боголюбський монастир міста Володимира, заснований 850 років тому святим благовірним князем Андрієм Боголюбським, передав в дар своїм «єдиновірним братам і сестрам» в Криму 100 тисяч кишенькових ікон Ісуса Хріста і Пресвятої Богородиці з 90-м псалмом на зворотному боці.

Також передано 250 ікон більшого розміру для передачі їх на кораблі Російського Чорноморського Флоту і на кораблі ВМС України, козакам, суспільно-патріотичним організаціям Криму.

Крім того, 2 квітня з Севастополя в Москву стартує Хресний хід. Він проводиться в ході реалізації Міжнародної духовно-просвітницької програми "Під Зіркою Богородиці", благословленої Святійшим Патріархом Московським і всія Русі Алексієм II. Його учасники також роздаватимуть ікони Боголюбського монастиря кримчанам.