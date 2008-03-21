«Кримхліб» пояснює підвищення цін на хліб

Підприємство «Кримхліб» пояснює підвищення цін на хлібобулочні вироби в Автономній Республіці Крим у середньому на 2-5% подорожчанням усіх складових собівартості виробництва: сировини, паливно-мастильних матеріалів і зростанням заробітної плати.

Про це УНІАН повідомила менеджер зі зв`язків із громадськістю і пресою ЗАТ «Холдинг «Т і С» Юлія ШЕЙКО.

«У березні підприємства ВАТ «Кримхліб» підвищили ціну на свою продукцію в середньому на 2-5%. Основною причиною підвищення цін є подорожчання всіх складових собівартості виробництва хлібобулочних виробів. Зокрема, наприкінці минулого року ціна на борошно з державних ресурсів зросла більш ніж на 30%, значно подорожчала допоміжна сировина, паливно-мастильні матеріали. Підприємство також було вимушене збільшити фонд оплати праці, привівши його у відповідність з новими вимогами чинного законодавства», - зазначила Ю.ШЕЙКО.

Крім того, за її словами, з початку року «хлібопекарські підприємства не забезпечувалися борошном з державних ресурсів, і були вимушені використовувати власні запаси борошна». «Не одержуючи борошна з державних ресурсів, хлібокомбінати, об`єднання скоротили випуск соціальних сортів, забезпечуючи ними тільки дитячі установи, військові частини, лікарні тощо. І лише у середині березня були підписані договори на постачання зерна для ВАТ «Кримхліб», незважаючи на те, що уряд України в лютому виділив з державного продовольчого резерву зерно для виробництва борошна для стабілізації цін на хліб масових сортів з розподілом по регіонах України», - сказала Ю.ШЕЙКО.

Більш того, зазначила вона, з початку року ”уряд Криму припинив реалізацію державної програми з фінансової підтримки підприємств АПК за допомогою здешевлення кредитів і не виплачує компенсацію процентних ставок за банківськими кредитами на покупку хлібопекарського устаткування для підприємств ВАТ «Кримхліб».

Як повідомлялося, днями кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що надішле до прокуратури автономії лист з проханням перевірити обгрунтованість підвищення цін на хліб, який випускає ВАТ «Кримхліб».