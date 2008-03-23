Тимошенко доручила Турчинову дбати про моряків

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що усі моряки з судна «Нафтогаз-67» живі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, за дорученням глави уряду терміново створено урядову комісію, представники якої сьогодні мають вилетіти на місце надзвичайної ситуації у Гонконг, де у Південно-Китайському морі затонуло українське судно.

Засідання комісії провів перший віце-прем’єр-міністр Олександр Турчинов, який очолює Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Для того, щоб скоординувати пошукові та рятувальні роботи 18 українських громадян у Гонконг вилетять представники Міністерства транспорту та зв’язку, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства палива та енергетики та «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався в суботу ввечері на північ від острова Лантау, за 4 км від міжнародного аеропорту Чек Лап Кок. В умовах туману суховантажне судно з материкового Китаю зіткнулося із зареєстрованим в Україні судном, яке пішло на дно.