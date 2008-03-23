Що з потягом «Севастополь-Київ»?

Потяг №40 сполученням «Севастополь-Київ» понад годину стоїть на станції «Джанкой». Всіх пасажирів попросили залишити вагони, по потягу ходить міліція.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив депутат Верховної Ради АРК Андрій КОЗЕНКО, який їхав у цьому потягу.

«Понад годину стоїмо на станції «Джанкой», повністю вагони звільнили від пасажирів, ходять по вагонах співробітники міліції, МНС, перевіряють», - сказав А.КОЗЕНКО. За його словами, решта потягів на станції «Джанкой» не зупиняється.

А.КОЗЕНКО також повідомив, що «своїми каналами з`ясував, передали, що потяг – заміновано».

У прес-службі МНС України кореспондента УНІАН перенаправили до Головного управління МНС України в Криму. Один із співробітників кримського Главку МНС заявив, що з усіх питань слід телефонувати до представників Придніпровської залізниці. Проте одержати коментар Придніпровської залізниці не вдалося – телефони не відповідають.

Як повідомляють деякі ЗМІ, невідомий зателефонував до міліції та повідомив, що ешелон замінований.