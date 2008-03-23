Чому сталася катастрофа в Гонконзі?

План термінових дій з розслідування причин катастрофи у Південно-Китайському морі українського судна «Нафтогаз-67» затвердила на своєму засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

Як передає Урядовий портал, на засіданні також затверджено склад урядової комісії Кабінету міністрів. Її очолив міністр транспорту і зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ. До її складу увійшли перші заступники міністрів профільних міністерств, фахівці з морського права експерти з підводно-водолазних робіт та досвідчені капітани.

За словами О.ТУРЧИНОВА, «врятованим членам екіпажу була надана необхідна медична допомога і зараз вони перебувають у готелі». «З цими моряками постійний зв‘язок представників Посольства України у Китайській Народній Республіці» ,- повідомив перший віце-прем‘єр-міністр.

Найближчим часом на місце катастрофи вилетить урядова комісія. Міністерству закордонних справ доручено терміново забезпечити візову підтримку членів урядової комісії з розслідування причин катастрофи транспортного судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі.

При Мінтрансі створено штаб, який працює цілодобово. В такому самому режимі працює й штаб в Криму, створений «Чорноморнафтогазом».

Міністерство закордонних справ тримає постійний зв‘язок з Посольством України у Китайській Народній республіці.