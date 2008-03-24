Сьогодні - Всесвітній день боротьби з туберкульозом

24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом наголошується за рішенням Світової організації охорони здоров`я в день, коли німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу.

У 1993 р. Світовою організацією охорони здоров`я туберкульоз був оголошений національним лихом, а день 24 березня "Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом".

*** На сучасному етапі Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

За даними на початок року, на обліку в Кримському протитуберкульозному диспансері знаходилося більш як 30,3 тис. осіб. Активна форма туберкульозу в Криму виявлена у майже 4 тис. осіб.