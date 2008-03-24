Ющенко їде до Криму (оновленно)

Робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Криму відбудеться 25 березня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

У програмі робочої поїздки передбачається участь Президента в засіданні Національного Ради з питань взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

"Глава держави заслухає пропозиції представників регіонів щодо змін до державного бюджету. Учасники засідання також планують обговорити стан аеропортів в усіх областях, приділивши увагу тим аеропортам, що прийматимуть учасників чемпіонату Європи з футболу 2012 року", - йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.

Пряму трансляцію наради у прямому ефірі з 12.00 до 13.30 здійснює «5 канал». Також телекомпанія у прямому ефірі (15.00 – 15.30) транслюватиме прес-конференцію Глави держави.