Посадовців-махінаторів викрили в Криму

У Криму за нецільове використання 4,5 млн. грн. бюджетних коштів порушено кримінальну справу проти посадовців санаторію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 210 (порушення законодавства про бюджетну систему України), стосовно посадовців державного підприємства «Санаторій Дніпро» (м.Ялта), що належить Державній податковій адміністрації України.

Торік 21 грудня (менш ніж за тиждень до призначення нового голови ДПА України) службовці відомчого санаторію уклали угоду на 2007 рік з севастопольським товариством з обмеженою відповідальністю на суму 4,5 млн. грн. про виконання робіт з реконструкції захисних берегових споруд пляжної зони. Як встановили оперативники УБОЗ, використання бюджетних коштів на вказані цілі не було затверджено ДПА, а також не погоджувалося Міністерством фінансів та Державним казначейством України. Попри це, посадові особи ДП «Санаторій Дніпро» 25 грудня підписали акт приймання виконаних робіт на суму 4,5 млн. грн., хоча жодних робіт зі зміцнення берегу севастопольська будівельна фірма не починала.

На підставі цього акта та виставленого підрядником рахунку було складено відповідне платіжне доручення, яке було подано до управління Держказначейства в м.Ялта. Таким чином внаслідок умисних дій службовців санаторію було утворено кредиторську заборгованість та використано бюджетні кошти не за цільовим призначенням.