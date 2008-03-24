Депутати просять КС перевірити Конституцію Криму

До Конституційного Суду України 21 березня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 Закону України ”Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 року № 350-ХІV.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату Конституційного Суду України.

***Пункт 3 Закону ”Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 року № 350-ХІV встановлює, що зміни до Конституції Криму приймаються Верховною Радою АРК і затверджуються Законом України.