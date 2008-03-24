Прем`єр Криму вдячний «гарячим головам»

В Автономній Республіці Крим самовільно зайнято 1306 гектарів землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі на міжвідомчій нараді з питань протидії злочинам і правопорушенням у земельній сфері повідомив прокурор Криму Володимир БОЙКО.

«Не йдеться про міжнаціональні, міжетнічні вчинки, йдеться про те, що сьогодні це лихо, яке коїться з усіх боків», - сказав кримський прокурор про самозахвати землі.

В.БОЙКО відзначив, що заходи, які проводяться виконавчою владою і органами місцевого самоврядування для вирішення проблеми самозахоплень, є неефективними.

Зі свого боку заступник прокурора Криму Таміла ДРОБИЦЬКА заявила, що передумовою для самозахватів зокрема є невиконання або невиконання не в повному обсягу ряду нормативно-правових актів, покликаних врегулювати земельні відносини.

Зокрема, відзначила заступник прокурора автономії, не виконуються заходи, передбачені низкою указів Президента України ”про завершення інвентаризації земельних ділянок, наданих громадянам з числа депортованих, ухвалення комплексу додаткових заходів за поданням земель громадян цієї категорії і розробку схеми розселення депортованих громадян”.

Як сказав голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА, проблема виділення землі вирішується в даний час за рахунок розширення меж населених пунктів. Так, за його словами, ухвалено рішення про розширення меж населених пунктів Сімферопольського району, за рахунок чого планується виділити 1,2 тис. га землі для «людей, які виявили бажання одержати земельні ділянки».

Кримський прем`єр також заявив, що порівняно з минулими роками в даний час «хвиля самозахватів» пішла на спад. «Я вдячний тим, хто ініціював подібні самозахвати і стояв на їх чолі, тим «гарячим головам», які повірили владі і сьогодні ці самозахвати припинили», - сказав він, додавши при цьому, що є лише один приклад, коли «загарбники» самі звільнили землю.

«Хвиля (самозахоплень – УНІАН) була стабілізована, і як єдиний приклад поки що, на жаль, 164 гектари землі було звільнено добровільно загарбниками в Трудовській сільській раді (Сімферопольський район - УНІАН)», - сказав В.ПЛАКІДА.