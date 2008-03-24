Прем`єр Криму вдячний «гарячим головам»
1306 га землі півострова - самозахоплення
В Автономній Республіці Крим самовільно зайнято 1306 гектарів землі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі на міжвідомчій нараді з питань протидії злочинам і правопорушенням у земельній сфері повідомив прокурор Криму Володимир БОЙКО.
«Не йдеться про міжнаціональні, міжетнічні вчинки, йдеться про те, що сьогодні це лихо, яке коїться з усіх боків», - сказав кримський прокурор про самозахвати землі.
В.БОЙКО відзначив, що заходи, які проводяться виконавчою владою і органами місцевого самоврядування для вирішення проблеми самозахоплень, є неефективними.
Зі свого боку заступник прокурора Криму Таміла ДРОБИЦЬКА заявила, що передумовою для самозахватів зокрема є невиконання або невиконання не в повному обсягу ряду нормативно-правових актів, покликаних врегулювати земельні відносини.
Зокрема, відзначила заступник прокурора автономії, не виконуються заходи, передбачені низкою указів Президента України ”про завершення інвентаризації земельних ділянок, наданих громадянам з числа депортованих, ухвалення комплексу додаткових заходів за поданням земель громадян цієї категорії і розробку схеми розселення депортованих громадян”.
|Віктор ПЛАКІДА
Кримський прем`єр також заявив, що порівняно з минулими роками в даний час «хвиля самозахватів» пішла на спад. «Я вдячний тим, хто ініціював подібні самозахвати і стояв на їх чолі, тим «гарячим головам», які повірили владі і сьогодні ці самозахвати припинили», - сказав він, додавши при цьому, що є лише один приклад, коли «загарбники» самі звільнили землю.
«Хвиля (самозахоплень – УНІАН) була стабілізована, і як єдиний приклад поки що, на жаль, 164 гектари землі було звільнено добровільно загарбниками в Трудовській сільській раді (Сімферопольський район - УНІАН)», - сказав В.ПЛАКІДА.