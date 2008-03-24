Члена ОЗУ «Сейлем» затримали в Севастополі

У Севастополі працівники міліції затримали учасника організованого злочинного угрупування „Сейлем”, який в даний час є депутатом Залізничної районної ради Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 46-річний депутат раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за подвійне вбивство громадян Грузії, яке він скоїв ще у травні 1995 року в Сімферополі. Однак, завдяки корумпованим зв’язкам в органах влади, тоді йому вдалося уникнути кримінальної відповідальності. Замість статті 115 „Умисне вбивство” Кримінального кодексу України слідство перекваліфікувало скоєний ним злочин на “вбивство у стані афекту», тож на підставі статті 106 „Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності” вбивця ніякого покарання фактично не поніс. Більше того, він продовжував залишатися в складі організованого злочинного угрупування.

Потім зловмисника вдруге намагалися притягнути до кримінальної відповідальності за вимагання. Однак з потерпілого „зробили” душевно хворого та запровадили до психіатричної лікарні, відтак злочинець уникнув відповідальності.

Крім того, вже на роботі депутата райради він займався вимаганням у дрібних приватних підприємців, що працювали на Привокзальній площі Сімферополя.

Затримали депутата у Севастополі, коли він приїхав до колишньої дружини. Як з’ясувалося, він погрожував, бив жінку та її нинішнього чоловіка, викрадав дитину. Саме заява колишнього дружини про погрозу вбивства й стала однією з підстав для затримання зловмисника працівниками міліції. У депутата було вилучено обріз гвинтівки іноземного виробництва.

В даний час правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до споєння інших злочинів. Вони також планують переглянути якість слідства у кримінальних справах за злочинами, що інкримінувалися учаснику організованого злочинного угруповання раніше.

За даними ЗМІ, кличка депутата "Штірліц".